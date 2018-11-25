شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد ونائب رئيس دولة الإمارات وولي عهد أبوظبي يشهدون ختام منافسات الفورمولا 1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - أبوظبي

شهد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم، منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 في موسم 2018، على مضمار حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

وشهد السباق حضور الرؤساء والأمراء ورؤساء وفود عدد من الدول.

وحضر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى نقطة انطلاق سيارات سباق الفورمولا 1 أبوظبي، معلنا بدء انطلاق سباق الجولة الختامية لموسم 2018.