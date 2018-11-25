ولي العهد يغادر دولة الإمارات العربية المتحدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - أبوظبي

غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الرئاسة بأبوظبي ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

كما كان في وداعه رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة أمل القبيسي، ونائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان، ومستشار الأمن الوطني الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، ورئيس ديوان ولي عهد أبوظبي الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، والوزراء في الحكومة الإماراتية وأعضاء سفارة المملكة في أبوظبي.