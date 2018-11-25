مصر.. "النقض" تؤيد إعدام 9 شاركوا في اغتيال النائب العام السابق

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أيَّدت محكمة النقض المصرية حكمًا بإعدام 9 أشخاص؛ وذلك لإدانتهم باغتيال النائب العامالسابق هشام بركات.
وخففت المحكمة أحكامًا صادرة بحق 6 متهمين آخرين؛ لتصل إلى عقوبة السجن المؤبد، فيما برأت خمسة آخرين، وفقًا لـ"رويترز".
وتعد محكمة النقض أعلى سلطة قضائية في مصر، وتعد أحكامها نهائية، ولا يجوز الطعن فيها.
وقُتل النائب العام المصري السابق في هجوم بسيارة مفخخة نهاية يونيو (حزيران) 2015 عن عمر يناهز 65 عامًا.
وفي يوليو (تموز) عام 2017 أصدرت محكمة جنائية في القاهرة حكمًا بإعدام 28 شخصًا، والسجن المؤبد بحق 15 آخرين. وشملت القضية 23 شخصًا آخرين، صدرت أحكام بسجنهم لفترات متفاوتة.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالقتل العمد، والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وأسلحة نارية ومفرقعات، والانضمامإلى جماعة أُسست على خلاف القانون.
مصر.. "النقض" تؤيد إعدام 9 شاركوا في اغتيال النائب العام السابقصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-25
أيَّدت محكمة النقض المصرية حكمًا بإعدام 9 أشخاص؛ وذلك لإدانتهم باغتيال النائب العامالسابق هشام بركات.
وخففت المحكمة أحكامًا صادرة بحق 6 متهمين آخرين؛ لتصل إلى عقوبة السجن المؤبد، فيما برأت خمسة آخرين، وفقًا لـ"رويترز".
وتعد محكمة النقض أعلى سلطة قضائية في مصر، وتعد أحكامها نهائية، ولا يجوز الطعن فيها.
وقُتل النائب العام المصري السابق في هجوم بسيارة مفخخة نهاية يونيو (حزيران) 2015 عن عمر يناهز 65 عامًا.
وفي يوليو (تموز) عام 2017 أصدرت محكمة جنائية في القاهرة حكمًا بإعدام 28 شخصًا، والسجن المؤبد بحق 15 آخرين. وشملت القضية 23 شخصًا آخرين، صدرت أحكام بسجنهم لفترات متفاوتة.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالقتل العمد، والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وأسلحة نارية ومفرقعات، والانضمامإلى جماعة أُسست على خلاف القانون.
25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440
08:29 PM
خففت الأحكام عن 6 متهمين وبرأت 5
أيَّدت محكمة النقض المصرية حكمًا بإعدام 9 أشخاص؛ وذلك لإدانتهم باغتيال النائب العامالسابق هشام بركات.
وخففت المحكمة أحكامًا صادرة بحق 6 متهمين آخرين؛ لتصل إلى عقوبة السجن المؤبد، فيما برأت خمسة آخرين، وفقًا لـ"رويترز".
وتعد محكمة النقض أعلى سلطة قضائية في مصر، وتعد أحكامها نهائية، ولا يجوز الطعن فيها.
وقُتل النائب العام المصري السابق في هجوم بسيارة مفخخة نهاية يونيو (حزيران) 2015 عن عمر يناهز 65 عامًا.
وفي يوليو (تموز) عام 2017 أصدرت محكمة جنائية في القاهرة حكمًا بإعدام 28 شخصًا، والسجن المؤبد بحق 15 آخرين. وشملت القضية 23 شخصًا آخرين، صدرت أحكام بسجنهم لفترات متفاوتة.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات بالقتل العمد، والشروع في قتل مواطنين، وحيازة وأسلحة نارية ومفرقعات، والانضمامإلى جماعة أُسست على خلاف القانون.
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المصدر : الخليج 365
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