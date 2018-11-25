وكيل جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد الزرعي

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أدَّى وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية المكلف رياض بن محمد الشيخ، بعد صلاة عصر اليوم، بجامع المطعن الكبير بمحافظة بيش؛ صلاة الميت على الشهيد جندي أول محمد بن علي محمد زرعي، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.
ونقل وكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لوالد وذوي الشهيد، كما نقل تعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، لوالد وأسرة الشهيد، سائلًا الله عز وجل أن يتغمَّده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد الزرعي عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده -رحمه الله- في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
أدى الصلاة مع وكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلف: محافظ بيش حسن أبو شرحة، وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية، والمشايخ والأهالي.
وكيل جازان يؤدي صلاة الميت على الشهيد الزرعيوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-25
أدَّى وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية المكلف رياض بن محمد الشيخ، بعد صلاة عصر اليوم، بجامع المطعن الكبير بمحافظة بيش؛ صلاة الميت على الشهيد جندي أول محمد بن علي محمد زرعي، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.
ونقل وكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لوالد وذوي الشهيد، كما نقل تعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، لوالد وأسرة الشهيد، سائلًا الله عز وجل أن يتغمَّده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد الزرعي عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده -رحمه الله- في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
أدى الصلاة مع وكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلف: محافظ بيش حسن أبو شرحة، وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية، والمشايخ والأهالي.
25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440
08:09 PM
نقل تعازي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده
أدَّى وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية المكلف رياض بن محمد الشيخ، بعد صلاة عصر اليوم، بجامع المطعن الكبير بمحافظة بيش؛ صلاة الميت على الشهيد جندي أول محمد بن علي محمد زرعي، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.
ونقل وكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلف تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لوالد وذوي الشهيد، كما نقل تعازي أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، لوالد وأسرة الشهيد، سائلًا الله عز وجل أن يتغمَّده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد الزرعي عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده -رحمه الله- في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
أدى الصلاة مع وكيل الإمارة للشؤون الأمنية المكلف: محافظ بيش حسن أبو شرحة، وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية، والمشايخ والأهالي.
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المصدر : الخليج 365
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