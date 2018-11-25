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محمد بن مسعود - الدمام - مركزها إيران ضربت هزة أرضية بقوة 6.3 على مقياس ريختر العاصمة العراقية بغداد، وعددًا من المحافظات الشمالية والجنوبية. ووفقًا لما ذكرته سكاي نيوز وموقع روسيا اليوم فإن قوة الهزة متفاوتة بين منطقة وأخرى، وإن مركز الهزة إيران.

هزة أرضية بقوة 6.3 تضرب بغداد ومحافظات أخرى صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-25 ضربت هزة أرضية بقوة 6.3 على مقياس ريختر العاصمة العراقية بغداد، وعددًا من المحافظات الشمالية والجنوبية. ووفقًا لما ذكرته سكاي نيوز وموقع روسيا اليوم فإن قوة الهزة متفاوتة بين منطقة وأخرى، وإن مركز الهزة إيران. 25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440 08:13 PM مركزها إيران مركزها إيران ضربت هزة أرضية بقوة 6.3 على مقياس ريختر العاصمة العراقية بغداد، وعددًا من المحافظات الشمالية والجنوبية. ووفقًا لما ذكرته سكاي نيوز وموقع روسيا اليوم فإن قوة الهزة متفاوتة بين منطقة وأخرى، وإن مركز الهزة إيران.

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المصدر : الخليج 365