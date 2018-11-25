هزة أرضية بقوة 6.3 تضرب بغداد ومحافظات أخرى

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ضربت هزة أرضية بقوة 6.3 على مقياس ريختر العاصمة العراقية بغداد، وعددًا من المحافظات الشمالية والجنوبية.
ووفقًا لما ذكرته سكاي نيوز وموقع روسيا اليوم فإن قوة الهزة متفاوتة بين منطقة وأخرى، وإن مركز الهزة إيران.
هزة أرضية بقوة 6.3 تضرب بغداد ومحافظات أخرىصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-25
ضربت هزة أرضية بقوة 6.3 على مقياس ريختر العاصمة العراقية بغداد، وعددًا من المحافظات الشمالية والجنوبية.
ووفقًا لما ذكرته سكاي نيوز وموقع روسيا اليوم فإن قوة الهزة متفاوتة بين منطقة وأخرى، وإن مركز الهزة إيران.
25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440
08:13 PM
مركزها إيران
ضربت هزة أرضية بقوة 6.3 على مقياس ريختر العاصمة العراقية بغداد، وعددًا من المحافظات الشمالية والجنوبية.
ووفقًا لما ذكرته سكاي نيوز وموقع روسيا اليوم فإن قوة الهزة متفاوتة بين منطقة وأخرى، وإن مركز الهزة إيران.
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المصدر : الخليج 365
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