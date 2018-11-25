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محمد بن مسعود - الدمام - أبرمت رابطة دوري أندية الدرجة الأولى عقد رعاية استثمارية مع شركة المسافر بموجبه ستكون المسافر راعياً لدوري الأمير محمد بن سلمان لمدة ثلاث سنوات بقيمة تصل إلى ٣٦ مليوناً في عقد هو الأضخم في تاريخ الدوري. وقد وقع رئيس مجلس إدارة رابطة دوري أندية الدرجة الأولى المكلف مسلي آل معمر العقد مع عضو مجلس إدارة شركة المسافر ماجد النفيعي. المسافر راعٍ لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لثلاث سنوات بـ36 مليوناً صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-25 أبرمت رابطة دوري أندية الدرجة الأولى عقد رعاية استثمارية مع شركة المسافر بموجبه ستكون المسافر راعياً لدوري الأمير محمد بن سلمان لمدة ثلاث سنوات بقيمة تصل إلى ٣٦ مليوناً في عقد هو الأضخم في تاريخ الدوري. وقد وقع رئيس مجلس إدارة رابطة دوري أندية الدرجة الأولى المكلف مسلي آل معمر العقد مع عضو مجلس إدارة شركة المسافر ماجد النفيعي. 25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440 08:02 PM أبرمت رابطة دوري أندية الدرجة الأولى عقد رعاية استثمارية مع شركة المسافر بموجبه ستكون المسافر راعياً لدوري الأمير محمد بن سلمان لمدة ثلاث سنوات بقيمة تصل إلى ٣٦ مليوناً في عقد هو الأضخم في تاريخ الدوري. وقد وقع رئيس مجلس إدارة رابطة دوري أندية الدرجة الأولى المكلف مسلي آل معمر العقد مع عضو مجلس إدارة شركة المسافر ماجد النفيعي. نشكر كل متابعينا ونعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل .. ونقل الاخبار من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . لا تنسوا عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك ومتابعة آخر الاخبار على تويتر . مع تحيات اسرة موقع الخليج 365 ، المسافر راعٍ لدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لثلاث سنوات بـ36 مليوناً ، تابعونا علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموقعنا ليصلكم جديد الاخبار دائمآ.

المصدر : الخليج 365

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