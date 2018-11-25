السعودية اليوم / أمطار على منطقة الباحة

عام / أمطار على منطقة الباحة

الباحة 17ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس

هطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ومحافظتي بلجرشي وبني حسن والمراكز التابعة لهما، وعدد من منتزهات المنطقة, ارتوت على إثرها الأرض .

جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

20:24ت م

0252



الباحة 17ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسهطلت اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة على منطقة الباحة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ومحافظتي بلجرشي وبني حسن والمراكز التابعة لهما، وعدد من منتزهات المنطقة, ارتوت على إثرها الأرض .جعلها الله سقيا خير وبركة, وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.// انتهى //20:24ت م0252

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