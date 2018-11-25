السعودية اليوم / سمو ولي العهد يبعث برقية شكر لسمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة



الرياض 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

صاحب السمو الأخ الشيخ / خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم الكريم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

تأتي هذه الزيارة لبلدنا الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والخاصة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب الإماراتي الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري ،،،،

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء

// انتهى //

20:06ت م

0248



الرياض 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية شكر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إثر مغادرته – حفظه الله – دولة الإمارات العربية المتحدة. وفيما يلي نصها :صاحب السمو الأخ الشيخ / خليفة بن زايد آل نهيان حفظه اللهرئيس دولة الإمارات العربية المتحدةالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته :يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لسموكم الكريم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.تأتي هذه الزيارة لبلدنا الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والخاصة التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.وأسأل الله العلي القدير أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى الشعب الإماراتي الشقيق الأمن والاستقرار والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري ،،،،محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعودولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء// انتهى //20:06ت م0248

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / سمو ولي العهد يبعث برقية شكر لسمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .