السعودية اليوم / عبور شاحنتين إغاثيتين من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة تستهدفان محافظة مأرب



منفذ الوديعة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم, شاحنتان إغاثيتان من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدفان محافظة مأرب تحملان 35 طنًا و 652 كيلو غراما من المواد الطبية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل المقدم من مركز الملك سلمان لإغاثة للشعب اليمني.

// انتهى //

19:50ت م

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منفذ الوديعة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسعبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم, شاحنتان إغاثيتان من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدفان محافظة مأرب تحملان 35 طنًا و 652 كيلو غراما من المواد الطبية.وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل المقدم من مركز الملك سلمان لإغاثة للشعب اليمني.// انتهى //19:50ت م0244

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