السعودية اليوم / مشروع قياس يرصد رضا 800 مستفيد من خدمات "مستشفى قوى الأمن " بالدمام

الدمام 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسثمن صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي رئيس اللجنة العليا لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بإمارة المنطقة الشرقية، باسمه ونيابة عن جميع أعضاء اللجنة العليا، وأعضاء الفرق التنفيذية, الدعم الكبير من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس المشروع، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس المشروع، ومتابعتهما الدقيقة لمراحل المشروع مما كان له بالغ الأثر في توفير عوامل النجاح كافة، لتحقيق الأهداف المرجوة بإذن الله، مقدمًا شكره لجميع المسؤولين بالقطاعات الحكومية المستهدفين بالمشروع ولمنسوبيهم على تعاونهم وجهودهم المبذولة لإنجاح أهداف المشروع وفقًا لما خطط له.جاء ذلك تزامنًا مع تسلم سموه، تقريرًا مفصلًا بمستوى الخدمات التي يقدمها "مستشفى قوى الأمن "بالدمام" من قبل فريق الدعم الاستشاري للمشروع، الذي جاء بناءً على توجيهات سمو نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس المشروع، القاضية بإجراء الاستطلاع الميداني لقياس رضا المستفيدين من خدمات "مستشفى قوى الأمن" بالدمام, وذلك ضمن إطار الخدمات التي يسعى لتقديمها المشروع كشريك استراتيجي مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة من خلال أعمال قياس رضا المستفيدين والدعم الاستشاري لتلك الجهات.من جانبه أشار مساعد المدير التنفيذي لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية بالمنطقة الشرقية سعد القحطاني، إلى استطلاع المشروع مؤخرًا، لرصد أراء 800 مستفيد ومستفيدة من مستوى الخدمات التي يقدمها "مستشفى قوى الأمن" بالدمام، وذلك بمشاركة ثلاثة باحثين من إمارة المنطقة الشرقية في المسح الميداني الذي امتد قرابة الشهر، بإجراء المقابلات الميدانية وجهًا لوجه باختيار المجيبين بشكل عشوائي وتعبئة الاستبانات آليًا عبر أجهزة لوحية (أيباد) في ظرف لا يتجاوز أكثر من ثمانية دقائق لكل مستفيد.وبين القحطاني أن فريق الدعم الاستشاري برئاسة: سعيد الغامدي، وعضوية: محمد المزيعل، وخميس مطران، ومحمد معشي، كذلك مرتضى النمر، وحسن خرمي، انتهوا مؤخرًا من إعداد تقرير مفصل بمستوى الخدمات التي يقدمها "مستشفى قوى الأمن "بالدمام" وذلك وفقًا لنتائج الدراسات والمعايير المعتمدة في المشروع، مشيرًا إلى أبرز المحاور التي تضمنتها استبانة قياس رضا المستفيدين من خدمات "مستشفى قوى الأمن بالدمام، التي أعدت طبقًا لطبيعة الخدمات المقدمة، تمثلت في ستة محاور رئيسة مشتملة في طياتها على 40 سؤالًا بدءًا من : محور البيئة الخارجية والداخلية، كذلك محور إجراءات الحصول على الخدمة، إضافة للمحور الخاص بأداء وسلوك الموظفين، كذلك محور الوقت المستغرق للحصول على الخدمة، وصولا لمحور العناية بالمستفيدين والتواصل معهم، ومؤشرات عامة عن خدمات الأشعة والصيدلية والمختبر.// انتهى //19:50ت م0243