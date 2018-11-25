السعودية | العمل تنفي إيقاف الرعاية الصحية المنزلية لذوي الإعاقة

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:20 مساءً, 25 نوفمبر 2018 م

المناطق - الرياض

نفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ما تردد حول إيقاف برنامج الرعاية الصحية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة. وقالت الوزارة في بيان لها: توضح الوزارة بأنه لا صحة لما يتم تداوله حول إيقاف برنامج الرعاية الصحية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة.

يذكر أن برنامج الرعاية التأهيلية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة يساعد من يتعذر إيواؤهم أو من ترغب أسرهم برعايتهم داخل الأسرة، حيث يقوم فريق متكامل يشمل الرعاية الطبية والتمريضية والنفسية والعلاج الطبيعي والوظيفي بزيارة المنازل؛ وذلك لتقديم خدمات وقائية دورية وتوعية الأهل بهذه الوقاية وكذلك مساعدة الأهل في تهيئة المنزل وترتيبه ليكون مناسبًا له، إضافةً إلى تدريب الأهل على هذه الوقاية وتقديم المساندة النفسية والاجتماعية اللازمة.