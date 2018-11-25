السعودية | شاهد.. بعد استضافته.. ضيف يلجم قناة الجزيرة ويؤكد: الشعب السعودي متعلق بقيادته

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:45 مساءً, 25 نوفمبر 2018 م

المناطق-الرياض

حاولت قناة الجزيرة في أحدى نشرات الأخبار المداخلة مع أحد الضيوف الذين اختارتهم للحديث عن مقتل خاشقجي ومدى تأثيرها على قيادة المملكة، فكانت الإجابة صادمة لمذيع.

وكان مذيع القناة وأحد مرتزقتها، قد وجه سؤالاً للخبير السياسي “علي ناصر الدين” عن أزمة خاشقجي ومدى تأثيرها على قيادة المملكة ليجيب هل تريد الحقيقة؟.. أنا اعتقد بل لدي معلومات دقيقه تؤكد أن هذه الحملات التي تعرضت لها المملكة قد زادت من تعلق الشعب السعودي‬ في قيادته.

وكانت القناة القطرية عبر مرتزقتها قد شنت حملة مسعورة ضد المملكة منذ اللحظة الأولى لحادثة خاشقجي بل أول من أكد مقتله رغم عدم خروج أي معلومة تؤكد مصير خاشقجي مما يدل على معرفتهم بالمؤامرة التي بالتأكيد لتركيا ونظام قطر يد فيها.