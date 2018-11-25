شكرا لقرائتكم زلزال يضرب بغداد وعدة محافظات في العراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تعرضت بغداد وعدة مدن عراقية إلى هزة أرضية بحسب نبأ عاجل بثته قناة السومرية.

وقالت السومرية: بغداد وعدد من المحافظات تشهد هزة أرضية دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

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