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شكرا لقرائتكم 3 شاحنات إغاثية تعبر منفذ الوديعة باتجاه محافظة حضرموت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - واس
عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم, ثلاث شاحنات إغاثية كبيرة تحمل 43 طنا و881 كيلو من المواد الطبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة حضرموت.
وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني.
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