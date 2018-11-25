شكرا لقرائتكم القيادة تهنئ رئيس وعضوي مجلس رئاسة البوسنة بمناسبة انتخابهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس ميلوراد دوديك رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بمناسبة انتخابه عضواً بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق التقدم والازدهار .

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيد شفيق جعفيروفيتش عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بمناسبة انتخابه عضواً بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق التقدم والازدهار .

كذلك بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيد جيلكو كومشيتش عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بمناسبة انتخابه عضواً بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق التقدم والازدهار .

وفي نفس السياق بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس ميلوراد دوديك رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بمناسبة انتخابه عضواً بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق التقدم والرقي .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيد شفيق جعفيروفيتش عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بمناسبة انتخابه عضواً بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامته، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق التقدم والرقي .

كذلك بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة السيد جيلكو كومشيتش عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بمناسبة انتخابه عضواً بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق التقدم والرقي .

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