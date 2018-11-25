- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أرامكو توقع 30 اتفاقًا بقيمة 25 مليار دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلنت أرامكو أنها ستوقع 30 اتفاقًا الأسبوع الحالي بقيمة 25 مليار دولار مع شركات محلية وأجنبية.
وقالت أرامكو إن هذا يأتي في إطار المساعي الرامية لتوسيع القاعدة الصناعية بالمملكة وتصنيع نسبة أكبر من المنتجات محليا.
ومن المقرر توقيع الاتفاقات على هامش المنتدى الذي تنظمه أرامكو لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في المملكة اكتفاء، والذي يُعقد يومي الاثنين والثلاثاء.
وبرنامج اكتفاء هو عبارة عن خطة وضعتها شركة النفط الحكومية العملاقة قبل سنوات قليلة بهدف مضاعفة النسبة المئوية للسلع والخدمات المرتبطة بالطاقة والمنتجة محليا إلى 70 بالمائة من إجمالي النفقات بحلول 2021.
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو توقع 30 اتفاقًا بقيمة 25 مليار دولار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .