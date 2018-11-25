شكرا لقرائتكم ولي العهد ونائب رئيس الإمارات ومحمد بن زايد يشهدون ختام منافسات الفورمولا 1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 في موسم 2018 / على مضمار حلبة مرسى ياس في أبو ظبي.

وقد شهد السباق حضور أصحاب الفخامة والسمو ورؤساء وفود عدد من الدول.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد حضر إلى نقطة انطلاق سيارات سباق الفورمولا- 1 أبوظبي معلنا بدء انطلاق سباق الجولة الختامية لموسم 2018 .

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