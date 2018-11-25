شكرا لقرائتكم صور.. فصل الخدمات وإزالة 140 عقارًا بـ الكدوة في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - بدأت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة وبمشاركة الجهات ذات العلاقة في فصل الخدمات عن أكثر من 140 عقارا في منطقة الكدوة بمكة المكرمة وإزالتها وذلك تمهيدًا للشروع لتطوير المنطقة وتنميتها.

يأتي ذلك إنفاذا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.



وقال المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس جلال بن عبدالجليل كعكي:” إن عملية إزالة المباني في منطقة الكدوة تتكون من أربع مراحل، ونحن بصدد تنفيذ المرحلة الأولى والتي سوف ننتهي منها وفق الجداول الزمنية الموضوعة لذلك، حيث تم استقبال أوراق أكثر من 400 عقار وهو ما يشكل نسبة 14 في المائة من عدد العقارات المزالة في منطقة الكدوة”.



وأضاف كعكي أن “هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وقعت مذكرة تفاهم مع شركة الجوار السامي إحدى شركات وادي إبراهيم المطور لمنطقة الكدوة، تم التنسيق على آلية الإزالة وتوقيتها، حيث عقدت عدة ورش عمل بهذا الصدد مع الجهات ذات العلاقة وتم وضع التصورات والمرئيات من قبل الجميع لتنفيذ هذه الإزالة في وقتها المحدد”.

وتهدف مشاريع التطوير التي تنفذ في العاصمة المقدسة إلى إعادة تكوين البيئة العمرانية على أساس التكاملية والترابط المبني على أسس وخطط شاملة ومتناسقة تشمل جميع جوانب البيئة العمرانية مثل التشكيل العمراني والإسكان، وشبكات المواصلات، والمرافق، والخدمات العامة، والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية.

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