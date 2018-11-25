شكرا لقرائتكم ‏الإرياني يدعو المبعوث الأممي لمشاهدة جرائم الحوثي في تعز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - قال وزير الإعلام معمر الإرياني، الأحد، إن الحكومة اليمنية تنتظر من المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث أن يقوم بزيارة خاصة لمدينة تعز، للوقوف على حجم الدمار الذي خلفته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في البنية التحتية ومنازل المواطنين، وكذلك للوقوف على الضحايا المدنيين الذين يتساقطون بشكل شبه يومي بقذائف الهاون ورصاص القناصة، والأوضاع الإنسانية المريرة بالمدينة.

وأضاف الإرياني، في سلسلة من التغريدات على حسابه في “تويتر”، أنه “رغم الحالة الإنسانية الصعبة في مدينة تعز إلا أنها ظلت خارج دائرة اهتمام الأمم المتحدة وهيئاتها الإغاثية والإنسانية”، مضيفاً أن “هذه المأساة الإنسانية الناتجة عن الحصار المستمر منذ 4 أعوام قوبلت بالتجاهل من المجتمع الدولي الذي لم يبذل أي جهود لرفع الحصار وإنهاء معاناة أبناء المحافظة”.

وتابع الإرياني قائلاً إن “مدينة ومحافظة تعز هي الأكثر تضرراً من الحرب التي فجرها الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران وخاضعة لحصار خانق منذ 4 أعوام، ما فاقم حجم المعاناة والأوضاع الإنسانية الصعبة لأبنائها الذين يشكلون أكبر كتلة سكانية بين باقي المحافظات”.

واختتم الإرياني سلسلة تغريداته موجهاً سؤالا إلى الأمم المتحدة: “أوجه السؤال إلى الأمم المتحدة لماذا هذا التحيز!!؟”.

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