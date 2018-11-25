شكرا لقرائتكم شاهد فيديو.. استقبال محمد بن راشد لولي العهد في حلبة ياس أبوظبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في أبوظبي اليوم.

جاء ذلك على هامش منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 في موسم 2018 / في مضمار حلبة مرسى ياس في أبوظبي بحضور ولي عهد دبي.

وكان ولي العهد قد بدأ زيارته إلى الإمارات في مستهل جولته الخارجية التي تشمل عددًا من الدول العربية، حيث من المقرر أن يصل البحرين ثاني محطات الجولة في وقت لاحق اليوم الأحد.

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