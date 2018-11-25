الان تتابع العمل تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول إيقاف برنامج الرعاية الصحية المنزلية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات كشفت وزارة العمل حقيقة ما يتم تداوله، حول إيقاف برنامج الرعاية الصحية المنزلية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. وقالت الوزارة، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إنه لا صحة لما يتم تداوله حول إيقاف برنامج الرعاية الصحية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة.

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