القيادة تهنئ أعضاء من مجلس رئاسة البوسنة والهرسك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك بمناسبة انتخابه عضوا بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق التقدم والازدهار. كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية تهنئة للسيد شفيق جعفيروفيتش عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بمناسبة انتخابه عضوا بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك. وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق التقدم والازدهار. كما بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للسيد جيلكو كومشيتش عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بمناسبة انتخابه عضوا بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لفخامته، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق التقدم والازدهار. إلى ذلك بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لرئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك ميلوراد دوديك بمناسبة انتخابه عضوا بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك. وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق التقدم والرقي. كما بعث ولي العهد برقية تهنئة للسيد شفيق جعفيروفيتش عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بمناسبة انتخابه عضوا بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك. وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة له، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق التقدم والرقي. كما بعث الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة للسيد جيلكو كومشيتش عضو مجلس رئاسة البوسنة والهرسك بمناسبة انتخابه عضوا بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك. وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق التقدم والرقي.



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