ولي العهد يلتقي نائب رئيس الإمارات وملك إسبانيا السابق ورئيس الشيشان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - أبو ظبي التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان اليوم، كلا من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وملك مملكة إسبانيا السابق خوان كـارلوس، ورئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، وولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك على هامش منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 في موسم 2018 في مضمار حلبة مرسى ياس في أبوظبي. وجرى خلال اللقاءات تبادل الأحاديث الودية.



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