شاهد.. انهيار طريق في الليث يتسب في انقلاب مركبة تقل شابين

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أصيب شابان عصر اليوم الأحد بعد انقلاب السيارة التي كانت تقلهما على طريق (غميقة – العين الحارة).
وبحسب التفاصيل، فقد كان شابان يستقلان سيارة من نوع "يارس" في طريقهما إلى مركز غميقة، وأثناء سيرهما في الطريق فوجئا بانهيار الطريق الأسفلتي أمامهما مما تسبب في سقوطهما وانقلاب المركبة التي تقلهما.
وقد أصيبا بإصابات متفرقة تراوحت بين رضوض وخدوش، وتم نقلهما إلى مستشفى الليث العام لتلقي العلاج.
وناشد أهالي مراكز شرق الليث الجهات المعنية بسرعة مباشرة الطريق ووضع علامات التنبيه لمرتاديه بعد أن أصبح يشكل خطراً على المارة، خصوصاً في الفترة المسائية لافتقاد الطريق للإنارة، مما قد يتسبب في وقوع حوادث مميتة، كان آخرها حادثة الشابين، حيث تسببت السيول في انهيار الطريق.
شاهد.. انهيار طريق في الليث يتسب في انقلاب مركبة تقل شابينعوض الفهمي الخليج 365 2018-11-25
أصيب شابان عصر اليوم الأحد بعد انقلاب السيارة التي كانت تقلهما على طريق (غميقة – العين الحارة).
وبحسب التفاصيل، فقد كان شابان يستقلان سيارة من نوع "يارس" في طريقهما إلى مركز غميقة، وأثناء سيرهما في الطريق فوجئا بانهيار الطريق الأسفلتي أمامهما مما تسبب في سقوطهما وانقلاب المركبة التي تقلهما.
وقد أصيبا بإصابات متفرقة تراوحت بين رضوض وخدوش، وتم نقلهما إلى مستشفى الليث العام لتلقي العلاج.
وناشد أهالي مراكز شرق الليث الجهات المعنية بسرعة مباشرة الطريق ووضع علامات التنبيه لمرتاديه بعد أن أصبح يشكل خطراً على المارة، خصوصاً في الفترة المسائية لافتقاد الطريق للإنارة، مما قد يتسبب في وقوع حوادث مميتة، كان آخرها حادثة الشابين، حيث تسببت السيول في انهيار الطريق.
25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440
07:39 PM
أصيبا بجروح وتم نقلهما للمستشفى.. ومناشدات بحل المشكلة
أصيب شابان عصر اليوم الأحد بعد انقلاب السيارة التي كانت تقلهما على طريق (غميقة – العين الحارة).
وبحسب التفاصيل، فقد كان شابان يستقلان سيارة من نوع "يارس" في طريقهما إلى مركز غميقة، وأثناء سيرهما في الطريق فوجئا بانهيار الطريق الأسفلتي أمامهما مما تسبب في سقوطهما وانقلاب المركبة التي تقلهما.
وقد أصيبا بإصابات متفرقة تراوحت بين رضوض وخدوش، وتم نقلهما إلى مستشفى الليث العام لتلقي العلاج.
وناشد أهالي مراكز شرق الليث الجهات المعنية بسرعة مباشرة الطريق ووضع علامات التنبيه لمرتاديه بعد أن أصبح يشكل خطراً على المارة، خصوصاً في الفترة المسائية لافتقاد الطريق للإنارة، مما قد يتسبب في وقوع حوادث مميتة، كان آخرها حادثة الشابين، حيث تسببت السيول في انهيار الطريق.
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المصدر : الخليج 365
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