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أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن فتح باب التسجيل لطلاب وطالبات الجامعات السعودية للانضمام للدفعة الثانية من برنامج "سفراء طيران ناس".
ويهدف البرنامج إلى تقديم فرص عمل للطلاب خلال دراستهم الجامعية عبر منحهم لقب "سفير طيران ناس" لينضموا إلى فريق المبيعات في طيران ناس والدخول إلى سوق العمل وتطوير مهاراتهم في التسويق والمبيعات ليكونوا مهيئين بخبرات عملية بعد تخرجهم.
ويأتي برنامج "سفراء طيران ناس"، ضمن خطط طيران ناس في دعم البرامج والمبادرات المجتمعية واستقطاب الكفاءات السعودية من طلاب وطالبات الجامعات السعودية في كل المناطق بالمملكة.
وأوضح طيران ناس الشروط المعتمدة في اختيار الطلاب الذين سيتم منحهم لقب "سفير طيران ناس"، حيث يشترط أن يكون سفير طيران ناس طالب/ طالبة متميزاً وفي السنة الثانية أو الثالثة من الجامعة، وعلى أن يتم اجتياز المقابلة الشخصية، حيث يمكن للراغبين في الانضمام للبرنامج إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني [email protected] حتى نهاية شهر فبراير 2019م.
وأضاف أن البرنامج سيتمكن من تقديم مزايا وخصومات خاصة، كما سيكون للمنضمين أرباح وعمولات من عمليات البيع المنجزة عن طريقهم، كما شدد طيران ناس على أن التعاملات المالية وطريقة الدفع ستكون عبر وسائل الدفع الإلكترونية حيث لا يقبل البرنامج استلام مبالغ الحجز نقداً.
"طيران ناس" يعلن فتح باب التسجيل في برنامج "سفراء"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-11-25
أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن فتح باب التسجيل لطلاب وطالبات الجامعات السعودية للانضمام للدفعة الثانية من برنامج "سفراء طيران ناس".
ويهدف البرنامج إلى تقديم فرص عمل للطلاب خلال دراستهم الجامعية عبر منحهم لقب "سفير طيران ناس" لينضموا إلى فريق المبيعات في طيران ناس والدخول إلى سوق العمل وتطوير مهاراتهم في التسويق والمبيعات ليكونوا مهيئين بخبرات عملية بعد تخرجهم.
ويأتي برنامج "سفراء طيران ناس"، ضمن خطط طيران ناس في دعم البرامج والمبادرات المجتمعية واستقطاب الكفاءات السعودية من طلاب وطالبات الجامعات السعودية في كل المناطق بالمملكة.
وأوضح طيران ناس الشروط المعتمدة في اختيار الطلاب الذين سيتم منحهم لقب "سفير طيران ناس"، حيث يشترط أن يكون سفير طيران ناس طالب/ طالبة متميزاً وفي السنة الثانية أو الثالثة من الجامعة، وعلى أن يتم اجتياز المقابلة الشخصية، حيث يمكن للراغبين في الانضمام للبرنامج إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني [email protected] حتى نهاية شهر فبراير 2019م.
وأضاف أن البرنامج سيتمكن من تقديم مزايا وخصومات خاصة، كما سيكون للمنضمين أرباح وعمولات من عمليات البيع المنجزة عن طريقهم، كما شدد طيران ناس على أن التعاملات المالية وطريقة الدفع ستكون عبر وسائل الدفع الإلكترونية حيث لا يقبل البرنامج استلام مبالغ الحجز نقداً.
25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440
07:36 PM
للدفعة الثانية ودعماً لطلاب وطالبات الجامعات السعودية
أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، عن فتح باب التسجيل لطلاب وطالبات الجامعات السعودية للانضمام للدفعة الثانية من برنامج "سفراء طيران ناس".
ويهدف البرنامج إلى تقديم فرص عمل للطلاب خلال دراستهم الجامعية عبر منحهم لقب "سفير طيران ناس" لينضموا إلى فريق المبيعات في طيران ناس والدخول إلى سوق العمل وتطوير مهاراتهم في التسويق والمبيعات ليكونوا مهيئين بخبرات عملية بعد تخرجهم.
ويأتي برنامج "سفراء طيران ناس"، ضمن خطط طيران ناس في دعم البرامج والمبادرات المجتمعية واستقطاب الكفاءات السعودية من طلاب وطالبات الجامعات السعودية في كل المناطق بالمملكة.
وأوضح طيران ناس الشروط المعتمدة في اختيار الطلاب الذين سيتم منحهم لقب "سفير طيران ناس"، حيث يشترط أن يكون سفير طيران ناس طالب/ طالبة متميزاً وفي السنة الثانية أو الثالثة من الجامعة، وعلى أن يتم اجتياز المقابلة الشخصية، حيث يمكن للراغبين في الانضمام للبرنامج إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني [email protected] حتى نهاية شهر فبراير 2019م.
وأضاف أن البرنامج سيتمكن من تقديم مزايا وخصومات خاصة، كما سيكون للمنضمين أرباح وعمولات من عمليات البيع المنجزة عن طريقهم، كما شدد طيران ناس على أن التعاملات المالية وطريقة الدفع ستكون عبر وسائل الدفع الإلكترونية حيث لا يقبل البرنامج استلام مبالغ الحجز نقداً.
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المصدر : الخليج 365
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