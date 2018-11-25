"موبايلي" ترعى مهرجان Game Nation بالأحساء

محمد بن مسعود - الدمام - اهتمامًا وتشجيعًا منها لدعم الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية

رعت "شركة موبايلي" النسخة الأولى من مهرجان Game Nation، الذي أُقيم على أرض الحضارات بجبل القارة في الأحساء خلال الفترة من 14 وحتى 17 نوفمبر الحالي.

استهدف المهرجان الوصول إلى شرائح عمرية شبابية لدعم هواياتهم وفتح الأبواب أمامهم لاستعراض مواهبهم الفنية والإلكترونية، إضافة إلى الترويج للرياضات الإلكترونية ذات الشعبية العالية والمدعومة من قبل الهيئة العامة للرياضة عبر إتاحة الفرصة لأصحاب الأعمال والمختصين في مجال الترفيه للترويج لأعمالهم واستكشاف الفرص الاستثمارية المتوفرة.

وتأتي رعاية الشركة للمهرجان "كراع اتصالات" ضمن قائمة الرعايات الكثيرة للشركة للمهرجانات والفعاليات؛ اهتمامًا وتشجيعًا منها لدعم الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية، وإيمانًا منها بدورها في المسؤولية المجتمعية.

وشاركت "موبايلي" بجناح استعرضت من خلاله خدماتها، وقدمت عددًا من الهدايا لزوارها من خلال سحوبات أقامتها على مدار أيام المهرجان على أجهزة ذكية.