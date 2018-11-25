بالصور.. "سجون نجران" تدشن العربة المتنقلة للأحوال المدنية

محمد بن مسعود - الدمام - في بادرة طيبة تعكس مدى الاهتمام الذي توليه

دشن مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة نجران سالم سعيد آل شفلوت ومدير السجون بمنطقة نجران العقيد الدكتور شائع بن سعد القحطاني خدمات العربة المتنقلة للأحوال المدنية بإدارة سجن نجران العام، وذلك لتقديم خدمات الأحوال المدنية لنزلاء السجن ومنسوبي سجون المنطقة ومنسوبي مكتب التنسيق الأمني بالسجن العام ولمدة أسبوعين.

ونوه مدير السجون لمدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة بهذه البادرة الطيبة والتي تعكس مدى الاهتمام الذي توليه الأحوال المدنية بتقديم خدماتها لكافة المواطنين على اختلاف ظروفهم وأحوالهم.

كما قام مدير السجون بمنطقة نجران بزيارة لأمين منطقة نجران المهندس حمد حسين عيبان بمكتبه بالأمانة هنأه فيها على الثقة بتعيينه أميناً للمنطقة، وبحث معه سبل التعاون المشترك بين الأمانة والسجون وما يتعلق بالإصحاح البيئي بالسجون.

من جهته ثمن أمين منطقة نجران لمدير السجون تلك الزيارة مؤكدًا استعداد الأمانة على تقديم خدماتها بما يخدم قطاع السجون.