ولي العهد ونائب رئيس الإمارات وولي عهد أبوظبي يشهدون ختام "الفورمولا 1"

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور جمع من الأمراء ورؤساء وفود عدد من الدول

شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 في موسم 2018.

جاء ذلك على مضمار حلبة مرسى ياس في أبوظبي، بحضور عدد من الأمراء ورؤساء وفود عدد من الدول.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد حضر إلى نقطة انطلاق سيارات سباق الفورمولا- 1 أبوظبي معلناً بدء انطلاق سباق الجولة الختامية لموسم 2018.