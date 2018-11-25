عسير.. ضبط وإتلاف كمية من الخمور بعد تنسيق بين "الأمر بالمعروف" والجهات الأمنية

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أسفر التعاون والتنسيق الأمني بين وحدة مكافحة الخمور والمسكرات بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير والجهات الأمنية بالمنطقة عن ضبط عددٍ من مصانع الخمور حول مدينة أبها، وقد ضُبط بها آلاف اللترات من المادة المخمّرة، وعشرات القوارير من مادة العرق المسكر الجاهزة للبيع والمعدّة للترويج.
وقد أكملت الجهات الأمنية اللازم حيال ما تم ضبطه.
عسير.. ضبط وإتلاف كمية من الخمور بعد تنسيق بين "الأمر بالمعروف" والجهات الأمنيةظافر الشهري الخليج 365 2018-11-25
أسفر التعاون والتنسيق الأمني بين وحدة مكافحة الخمور والمسكرات بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير والجهات الأمنية بالمنطقة عن ضبط عددٍ من مصانع الخمور حول مدينة أبها، وقد ضُبط بها آلاف اللترات من المادة المخمّرة، وعشرات القوارير من مادة العرق المسكر الجاهزة للبيع والمعدّة للترويج.
وقد أكملت الجهات الأمنية اللازم حيال ما تم ضبطه.
25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440
07:23 PM
شملت آلاف اللترات من المادة المخمّرة وعشرات القوارير من العرق المسكر
أسفر التعاون والتنسيق الأمني بين وحدة مكافحة الخمور والمسكرات بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير والجهات الأمنية بالمنطقة عن ضبط عددٍ من مصانع الخمور حول مدينة أبها، وقد ضُبط بها آلاف اللترات من المادة المخمّرة، وعشرات القوارير من مادة العرق المسكر الجاهزة للبيع والمعدّة للترويج.
وقد أكملت الجهات الأمنية اللازم حيال ما تم ضبطه.
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المصدر : الخليج 365
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