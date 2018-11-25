عسير.. ضبط وإتلاف كمية من الخمور بعد تنسيق بين "الأمر بالمعروف" والجهات الأمنية

محمد بن مسعود - الدمام - شملت آلاف اللترات من المادة المخمّرة وعشرات القوارير من العرق المسكر

أسفر التعاون والتنسيق الأمني بين وحدة مكافحة الخمور والمسكرات بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير والجهات الأمنية بالمنطقة عن ضبط عددٍ من مصانع الخمور حول مدينة أبها، وقد ضُبط بها آلاف اللترات من المادة المخمّرة، وعشرات القوارير من مادة العرق المسكر الجاهزة للبيع والمعدّة للترويج.

وقد أكملت الجهات الأمنية اللازم حيال ما تم ضبطه.