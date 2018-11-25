القيادة تهنئ "دوديك" بمناسبة انتخابه بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ثلاث برقيات تهاني للرئيس ميلوراد دوديك رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، وإلى السيد جيلكو كومشيتش، وإلى السيد شفيق جعفيروفيتش عضوي مجلس رئاسة البوسنة والهرسك؛ بمناسبة انتخابهم أعضاء بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح للقيادة البوسنية، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق بالتقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ثلاث برقيات تهاني مماثلة، أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للقيادة البوسنية، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق بالتقدم والرقي.
القيادة تهنئ "دوديك" بمناسبة انتخابه بمجلس رئاسة البوسنة والهرسكوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-25
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ثلاث برقيات تهاني للرئيس ميلوراد دوديك رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، وإلى السيد جيلكو كومشيتش، وإلى السيد شفيق جعفيروفيتش عضوي مجلس رئاسة البوسنة والهرسك؛ بمناسبة انتخابهم أعضاء بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح للقيادة البوسنية، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق بالتقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ثلاث برقيات تهاني مماثلة، أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للقيادة البوسنية، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق بالتقدم والرقي.
25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440
07:19 PM
عبر 6 برقيات لأعضاء المجلس الجدد من خادم الحرمين وولي عهده
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ثلاث برقيات تهاني للرئيس ميلوراد دوديك رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، وإلى السيد جيلكو كومشيتش، وإلى السيد شفيق جعفيروفيتش عضوي مجلس رئاسة البوسنة والهرسك؛ بمناسبة انتخابهم أعضاء بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح للقيادة البوسنية، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق بالتقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ثلاث برقيات تهاني مماثلة، أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للقيادة البوسنية، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق بالتقدم والرقي.
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المصدر : الخليج 365
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