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محمد بن مسعود - الدمام - عبر 6 برقيات لأعضاء المجلس الجدد من خادم الحرمين وولي عهده بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ثلاث برقيات تهاني للرئيس ميلوراد دوديك رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، وإلى السيد جيلكو كومشيتش، وإلى السيد شفيق جعفيروفيتش عضوي مجلس رئاسة البوسنة والهرسك؛ بمناسبة انتخابهم أعضاء بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح للقيادة البوسنية، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق بالتقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ثلاث برقيات تهاني مماثلة، أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للقيادة البوسنية، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق بالتقدم والرقي.

القيادة تهنئ "دوديك" بمناسبة انتخابه بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-11-25 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ثلاث برقيات تهاني للرئيس ميلوراد دوديك رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، وإلى السيد جيلكو كومشيتش، وإلى السيد شفيق جعفيروفيتش عضوي مجلس رئاسة البوسنة والهرسك؛ بمناسبة انتخابهم أعضاء بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح للقيادة البوسنية، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق بالتقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ثلاث برقيات تهاني مماثلة، أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للقيادة البوسنية، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق بالتقدم والرقي. 25 نوفمبر 2018 - 17 ربيع الأول 1440 07:19 PM عبر 6 برقيات لأعضاء المجلس الجدد من خادم الحرمين وولي عهده عبر 6 برقيات لأعضاء المجلس الجدد من خادم الحرمين وولي عهده بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ثلاث برقيات تهاني للرئيس ميلوراد دوديك رئيس مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، وإلى السيد جيلكو كومشيتش، وإلى السيد شفيق جعفيروفيتش عضوي مجلس رئاسة البوسنة والهرسك؛ بمناسبة انتخابهم أعضاء بمجلس رئاسة البوسنة والهرسك. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح للقيادة البوسنية، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق بالتقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ثلاث برقيات تهاني مماثلة، أعرب فيها عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للقيادة البوسنية، ولشعب البوسنة والهرسك الصديق بالتقدم والرقي.

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المصدر : الخليج 365