مقتل 6 إرهابيين بينهم قياديان من "قاعدة اليمن"

محمد بن مسعود - الدمام - طائرة مُسيّرة استهدفت موقعاً للتنظيم في البيضاء

قُتل ستة إرهابيين يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة الإرهابي، في هجوم بطائرة مسيرة في وسط البلاد اليوم الأحد.

وأفاد مسؤولون أمنيون وسكان، بأن الهجوم استهدف موقعاً يُشتبه بأنه تابع للقاعدة في محافظة البيضاء، وهو ما أسفر عن مقتل شخصين يُعتقد بأنهما قياديان محليان في التنظيم بجانب أربعة مسلحين آخرين، وفقاً لـ"رويترز".

وكثيراً ما تشن القوات الأمريكية هجمات جوية وبطائرات مُسيرة على فرع القاعدة في اليمن، الذي يُعرف باسم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.