السعودية اليوم / عبور 3 شاحنات إغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة تستهدف محافظة حضرموت

عام / عبور 3 شاحنات إغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة تستهدف محافظة حضرموت

منفذ الوديعة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس

عبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم, ثلاث شاحنات إغاثية كبيرة تحمل 43 طنا و881 كيلو من المواد الطبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة حضرموت.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني.

// انتهى //

19:23ت م

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منفذ الوديعة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسعبرت منفذ الوديعة الحدودي اليوم, ثلاث شاحنات إغاثية كبيرة تحمل 43 طنا و881 كيلو من المواد الطبية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تستهدف محافظة حضرموت.وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المتواصل المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب اليمني.// انتهى //19:23ت م0231

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