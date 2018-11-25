السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالحدود الشمالية تنفذ مبادرة نثر بذور النباتات

عرعر 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسنفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية اليوم, مبادرة نثر بذور النباتات والأشجار في مسيج المعيلة جنوب مدينة عرعر, وذلك ضمن مبادرات التحول الوطني 2020 لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة في جميع مناطق المملكةوأوضح مدير فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور فهد العنزي أن الهدف تحسين المراعي وتغذيتها بالبذور وخاصة للنباتات المهددة بالانقراض, مشيراً إلى أن الحملة مستمرة حتى منتصف الأسبوع الحالي بمشاركة العديد من المهتمين من الفرق التطوعية والروابط البيئة وهم فريق ساعد الشمال وطموح 2030 ورابطة عرعر الخضراء ورابطة سدر عرعر ورابطة العويقيلة الخضراء ورابطة رفحاء الخضراء, بالإضافة إلى مشاركة عدد من طلاب المدارس .// انتهى //19:14ت م0229