السعودية اليوم / سمو ولي العهد ونائب رئيس دولة الإمارات وولي عهد أبوظبي يشهدون ختام منافسات الفورمولا 1

عام / سمو ولي العهد ونائب رئيس دولة الإمارات وولي عهد أبوظبي يشهدون ختام منافسات الفورمولا 1

أبو ظبي 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس

شهد صاحب السمو الملكي الأمير

وقد شهد السباق حضور أصحاب الفخامة والسمو ورؤساء وفود عدد من الدول.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد حضر إلى نقطة انطلاق سيارات سباق الفورمولا- 1 أبوظبي معلنا بدء انطلاق سباق الجولة الختامية لموسم 2018 .

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19:05ت م

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أبو ظبي 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 في موسم 2018 / على مضمار حلبة مرسى ياس في أبو ظبي.وقد شهد السباق حضور أصحاب الفخامة والسمو ورؤساء وفود عدد من الدول.وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد حضر إلى نقطة انطلاق سيارات سباق الفورمولا- 1 أبوظبي معلنا بدء انطلاق سباق الجولة الختامية لموسم 2018 .// انتهى //19:05ت م0228

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