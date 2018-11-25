"ناسا" تبدأ مهمة معقدة على سطح كوكب المريخ غداً.. التفاصيل هنا

محمد بن مسعود - الدمام - رحلة المسبار "إنسايت" استغرقت 6 أشهر

يشهد كوكب المريخ اقتراب أول مسبار آلي لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" مصمم لدراسة أعماق كوكب بعيد، ليلامس أرض الكوكب غداً الاثنين، في ختام رحلة مدّتها ستة أشهر.

ويهبط المسبار "إنسايت" في أرض ترابية تتخللها الصخور على سطح الكوكب الأحمر، في نحو الثالثة عصراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش)، بحسب ما هو مقرر، بعد أن قطع 548 مليون كيلومتر في رحلته من الأرض.

وإذا سارت الأمور وفق الخطة، فسيخترق المسبار السماء الوردية للكوكب بسرعة 19 ألفاً و310 كيلومترات في الساعة، لكن سرعته ستقلّ في رحلة هبوطه إلى سطح الكوكب، ومسافتها نحو 124 كيلومتراً، بفعل الاحتكاك بالغلاف الجوي، ومظلة هبوط عملاقة وصواريخ كابحة. ولدى ملامسته سطح الكوكب بعد نحو ست دقائق ونصف من ذلك، لن تزيد سرعته على ثمانية كيلومترات في الساعة.

عندها، سيتوقف المسبار الذي أطلق من كاليفورنيا في مايو 16 دقيقة إلى أن يستقر الغبار حول موقع الهبوط، قبل نشر ألواحه الشمسية أسطوانية الشكل لتوليد الطاقة.

ووفقاً لـ"رويترز"، يأمل فريق التحكم في المهمة التابع لـ"ناسا"، ومقره قرب لوس أنجلوس، في تلقي التأكيد الإلكتروني على الوصول الآمن للمسبار فور حدوثه من خلال أقمار صناعية مصغرة أطلقت بصحبة "إنسايت".

وهذا أول مسبار مخصص لكشف أسرار ما تحت سطح كوكب المريخ وسيقضي 24 شهراً، أي ما يساوي عاماً مريخياً واحداً، في الحفر في أعماق الكوكب، واستخدام الفحص السيزمي بحثاً عن معلومات تساعد على معرفة كيف تشكل المريخ، وأصل الأرض، وغيرها من الكواكب الصخرية في المجموعة الشمسية الداخلية قبل أكثر من أربعة مليارات سنة.

ويتوقع العلماء رصد ما بين عشرة زلازل ومائة زلزال خلال فترة البعثة، وهي مهمة معقدة لجمع بيانات تساعدهم في استنتاج عمق وكثافة وتكوين الكوكب.