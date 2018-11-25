السعودية اليوم / سمو ولي العهد يلتقي ملك إسبانيا السابق ورئيس جمهورية الشيشان وولي عهد دبي

عام / سمو ولي العهد يلتقي ملك إسبانيا السابق ورئيس جمهورية الشيشان وولي عهد دبي

أبو ظبي 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير

وجرى خلال اللقاءات تبادل الأحاديث الودية .

// انتهى //

18:04ت م

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أبو ظبي 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم كلا من جلالـة الملك خوان كـارلوس ملك مملكة إسبانيا السابق، وفخامة الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وذلك على هامش منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 في موسم 2018 / في مضمار حلبة مرسى ياس في أبو ظبي .وجرى خلال اللقاءات تبادل الأحاديث الودية .// انتهى //18:04ت م0200

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