السعودية اليوم / غرفة جدة تستضيف اللقاء التعريفي لجائزة جدة للإبداع

جدة 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واساستضافت الغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم, اللقاء التعريفي لجائزة جدة للإبداع للعام 1440هـ , بحضور معالي رئيس اللجنة الإشرافية للجائزة الدكتور أسامة بن صادق طيب, وعضو مجلس إدارة الغرفة فهد سيبان السلمي, والأمين العام للجائزة مدير إدارة شؤون اللجان بمحافظة جدة محمد حمزة عين الدين.وفي بداية اللقاء ألقى السلمي, كلمة أكد فيها حرص الغرفة لبناء شراكات نحو التطوير والإبداع، خاصة إذا كان هناك أجواء للتنافس والتألق, مشيرًا إلى أن الجائزة هي مفهوم رسخه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة لإشراك القطاعات الاقتصادية والأفراد في الحراك الثقافي والتنموي في المحافظة، وإتاحة الفرصة للمبدعين للمشاركة في تنميتها, مفيدا أنه في ظل رؤية المملكة 2030 لابد أن نكوًن دليلًا راسخًا على الارتقاء لهذا المفهوم من قبل أطياف المجتمع كافة, بالمشاركة في الجائزة التي ينطلق معها الإبداع والتميز في مجالات متعددة على جميع المستويات.بدورة تطرق الدكتور أسامة طيب لتصنيف مبادرات الجائزة التي شملت خمسة مجالات تضم مجال الحج والعمرة، وتعنى بالمبادرات التي يقوم بها الأفراد والجهات الحكومية والأهلية، سعيًا للارتقاء بأداء الحجاج والمعتمرين للمناسك التي تشمل تكوين الصورة المثلى عن زيارة بلاد الحرمين الشريفين وأداء المناسك لبثها في مجتمعاتهم، إلى جانب توفير خدمات تسهل للحجيج أداء المناسك، وترسيخ أخلاقيات الحج المبرور لدى الحجاج، بالإضافة إلى تحسين مستوى تعامل الحجاج مع بعضهم وتثقيف الحجاج بأركان الحج مقابل السنن والمستحبات، وتثقيف المعتمرين بواجبات العمرة والفرق بينها, معربا عن أمله في المضي لتحقيق أهداف الجائزة بما يلبي طموحات وأهداف المجتمع والقائمين عليها.من جانبه نوه الأمين العام للغرفة حسن بن إبراهيم دحلان خلال اللقاء, بتخصيص الجائزة لمبادرة في المجال المجتمعي للأنشطة التي تقوم بها الشركات والمؤسسات والجمعيات، سواء كانت ربحية أو غير ربحية، وتعنى كذلك بالمبادرات التي يتقدم بها الأفراد كمشاريع إبداعية في المجالات الاجتماعية، والتنموية، التي تعمل على تحسين الظروف المعيشية لأبناء المجتمع، أو علمية تركز على تنمية المستوى العلمي والتقني.// انتهى //18:02ت م0198