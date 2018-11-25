السعودية اليوم / الجيش الأردني يقتل 4 أشخاص حاولوا التسلل إلى الحدود الأردنية

عام / الجيش الأردني يقتل 4 أشخاص حاولوا التسلل إلى الحدود الأردنية
عمّان 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس
أعلن الجيش الأردني اليوم، مقتل 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، بعد تطبيق قواعد الاشتباك معهم، إثر محاولتهم اجتياز الساتر الأردني ضمن اختصاص المنطقة العسكرية الشرقية.
وقال مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني: إن المنطقة العسكرية الشرقية تمكنت أيضًا من إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات بعد تطبيق قواعد الاشتباك مع مهربين.
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18:01ت م
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