السعودية اليوم / سمو ولي العهد يلتقي نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

عام / سمو ولي العهد يلتقي نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

أبو ظبي 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية .

// انتهى //

17:57ت م

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أبو ظبي 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك على هامش منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 في موسم 2018 / في مضمار حلبة مرسى ياس في أبوظبي .وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية .// انتهى //17:57ت م0195

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