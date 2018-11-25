عام / رئيس المجلس الرئاسي الليبي يأمر بإخلاء معسكرين في العاصمة خلال 72 ساعة

طرابلس 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس

أمر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج بإخلاء معسكرين في العاصمة طرابلس خلال 72 ساعة، ليتولى صندوق الإنماء استثمار الموقعين بما يفيد ويخدم المواطنين .

وقال السراج خلال جولة أجراها اليوم في المعسكر «7 أبريل سابقًا» إن هذه الإجراءات تنطبق على جميع المعسكرات في العاصمة طرابلس، حيث يعاد تمركز القوات التي تشغلها بمواقع أخرى ليتولى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي استثمارها بما يفيد ويخدم المواطنين.

// انتهى //

17:45ت م

0188



طرابلس 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسأمر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج بإخلاء معسكرين في العاصمة طرابلس خلال 72 ساعة، ليتولى صندوق الإنماء استثمار الموقعين بما يفيد ويخدم المواطنين .وقال السراج خلال جولة أجراها اليوم في المعسكر «7 أبريل سابقًا» إن هذه الإجراءات تنطبق على جميع المعسكرات في العاصمة طرابلس، حيث يعاد تمركز القوات التي تشغلها بمواقع أخرى ليتولى صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي استثمارها بما يفيد ويخدم المواطنين.// انتهى //17:45ت م0188

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / رئيس المجلس الرئاسي الليبي يأمر بإخلاء معسكرين في العاصمة خلال 72 ساعة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .