السعودية اليوم / نائب أمير الشرقية يتفقد مواقع تجمعات المياه وحركة السير المروري بالمنطقة



الدمام 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واس

بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية, تفقد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية مواقع تجمعات المياه وحركة السير المروري بالمنطقة.

‏وأطلع سموه في جولة عبر طيران الأمن على مواقع تجمعات المياه حركة السير المروري بالمنطقة.

// انتهى //

17:14ت م

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الدمام 17 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 25 نوفمبر 2018 م واسبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية, تفقد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية مواقع تجمعات المياه وحركة السير المروري بالمنطقة.‏وأطلع سموه في جولة عبر طيران الأمن على مواقع تجمعات المياه حركة السير المروري بالمنطقة.// انتهى //17:14ت م0181

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