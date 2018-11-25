شكرا لقرائتكم عبر طيران الأمن.. نائب أمير الشرقية يتفقد آثار الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تفقد الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، الأماكن التي تضررت من الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.

واطلع نائب أمير الشرقية في جولة عبر طيران الأمن على أماكن تجمعات المياه وعلى حركة السير.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية , وجه الجهات المعنية كافة بأخذ التدابير اللازمة للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها معظم محافظات المنطقة اليوم ، واتباع جميع وسائل السلامة التي تضمن بإذن الله تعالى عدم الضرر بأي مواطن أو مقيم.

وأكد سموه ضرورة العمل على منع تجمع المياه وسحبها بشكل مباشرة وإرشاد قائدي المركبات بسلك الطرق الآمنة ، سائلاً الله عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة , ويحفظ الجميع من أي مكروه.

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