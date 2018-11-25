شكرا لقرائتكم فرنسا تدين استخدام الأسلحة الكيميائية في حلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إدانة بلاده استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل عناصر بشار الأسد ضد المدنيين العزل في حلب.

وأصيب نحو مائة شخص في حلب، بحالات اختناق نتيجة استنشاقهم غازات سامة، وكالعادة حاول النظام السوري إلقاء المسؤولية في الهجوم على المعارضة، التي نفت بدورها أي صلة لها بالهجوم، موضحة أنها لا تمتلك هذا النوع من الأسلحة أصلاً.

ورفضت المعارضة السورية، اتهامات الحكومة لها باستخدام غازات سامة خلال مهاجمة مدينة حلب الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

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