- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم سميرة تشرق في منزل أكرم عوض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - رزق أكرم بن صالح عوض، مدير مكتب مساعد المدير العام للتخطيط والتحول بصحة جازان، بمولودته البكر، واتفق وحرمه على تسميتها “سميرة”.
“متابعات الخليج 365” تبارك لأكرم، وتتمنى أن تكون “سميرة” قرة عين لوالديها.
- عبر جدارة .. 2171 وظيفة صحية للسعوديين فقط
-
- موسكو تعلن الحرب على الشاورما
هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.
شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة تشرق في منزل أكرم عوض على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة المواطن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي المواطن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .