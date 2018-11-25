شكرا لقرائتكم سميرة تشرق في منزل أكرم عوض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - رزق أكرم بن صالح عوض، مدير مكتب مساعد المدير العام للتخطيط والتحول بصحة جازان، بمولودته البكر، واتفق وحرمه على تسميتها “سميرة”.

“متابعات الخليج 365” تبارك لأكرم، وتتمنى أن تكون “سميرة” قرة عين لوالديها.

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