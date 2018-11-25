الان تتابع “مدني الدمام” ينقذ طالبات بعد غرق حافلة مدرسية في السيول والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الدمام- الخليج 365:

نجح الدفاع المدني بالدمام، في إنقاذ عدد من الطالبات باستخدام القوارب، اليوم الأحد، بعد أن غرقت الحافلة الخاصة بالنقل المدرسي التي كان تقلهم في منتصف السيول.

جاء ذلك بعد عدم تعليق الدراسة في الدمام، بالتزامن مع تنيهات الأرصاد بسقوط أمطار رعدية على الدمام.