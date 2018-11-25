شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية يحذر من التقلبات الجوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

حذرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المواطنين والمقيمين من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً على ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تحذير عن استمرار التقلبات الجوية وهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول على كل من مدينة الدمام والخبر والظهران والجبيل تمتد إلى محافظة الأحساء وبقيق والأجزاء المجاورة لها وذلك من الساعة 6 صباحاً حتى الساعة 9 صباحاً من يوم الأحد 1440/3/17.

أوضح ذلك المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عبدالهادي بن علي الشهراني، مبينا أنه بناءً على ذلك فإن مركز القيادة والتوجه بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية تلقى عدداً من البلاغات حتى الساعة الثالثة مساءً وكانت على النحو التالي: 622 بلاغاً، باشر منها 77 حالة احتجاز لأشخاص ومركبات منذ بدء الحالة المطرية على مدن ومحافظات المنطقة الشرقية والمراكز المجاورة دون أي إصابات ولله الحمد.

وأهاب المقدم الشهراني بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر والتعاون مع الدفاع المدني في عدم الخروج والنزول بطون الأودية ومجاري السيول والابتعاد عن تجمعات المياه، سائلاً المولى عز وجل أن يجعلها أمطار خير وبركة.