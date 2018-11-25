شكرا لقرائتكم خبر عن جولة جوية تفقدية لنائب أمير الشرقية لمتابعة حركة السير وتجمعات المياه والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)تنفيذا لتوجيهات أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تفقد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان يتفقد أماكن التي تأثرت بالأمطار التي هطلت على المنطقة الشرقية.
واطلع نائب أمير المنطقة في جولة عبر طيران الأمن على مواقع تجمعات المياه وعلى حركة السير.
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