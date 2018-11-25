شكرا لقرائتكم خبر عن «عمل الرياض» يلزم منشأة بتأمين مسكن ملائم لعامل.. ويضبط مخالفة «السلامة المهنية» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)ألزم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الرياض، منشأة مقاولات بتأمين مسكن ملائم يحفظ عاملها الذي ينام في العراء من التقلبات الجوية.
وأوضحت وزارة العمل عبر حسابها في «تويتر» أنه تم ضبط مخالفة لقرار السلامة والصحة المهنية.
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