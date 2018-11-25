شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع تدعو الشركات للتأهل للمشاركة في مشروع نظام الموارد المركزي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) دعت وزارة الدفاع الشركات للتأهل للمشاركة في مشروع نظام الموارد المركزي، وذلك عبر تعبئة نموذج التأهيل (RFI) ونموذج (NDA) المرفقين على الرابط الإلكتروني (https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Documents/RFI-NDA.zip). دعت وزارة الدفاع الشركات للتأهل للمشاركة في مشروع نظام الموارد المركزي، وذلك عبر تعبئة نموذج التأهيل (RFI) ونموذج (NDA) المرفقين على الرابط الإلكتروني (https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Documents/RFI-NDA.zip). وأوضحت وزارة الدفاع أن التقديم يبدأ من اليوم (الأحد) حتى تاريخ 2018/12/9، وسيتم استقبال الطلبات على البريد الإلكتروني: [email protected]، وللاستفسار على البريد الإلكتروني: [email protected]



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