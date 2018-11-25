شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» تحقق ارتفاعاً في معدل رضا العملاء بمطار الملك خالد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

حققت الجمارك السعودية ، ارتفاعاً في معدل رضا العملاء للربع الثالث من عام 2018، وفقاً لنتائج قياس مدى رضا العملاء (ASQ) بمطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وتلقت الجمارك الشكر من شركة مطارات الرياض على مستوى الأداء في جميع مراحله، ونوّه الخطاب بجودة الخدمات المقدمة لتلبية حاجات العملاء في الربع الثالث من 2018.

ويأتي هذا الإنجاز مواكباً لإستراتيجية الجمارك السعودية التي يُمثل رضا العملاء إحدى ركائزها، من خلال تقديم خدمات جمركية مميزة تُسهم في تحقيق التميز المؤسسي والاستدامة والريادة الإقليمية، حيث قامت الجمارك خلال الفترة الماضية بإعادة هندسة إجراءاتها الجمركية، وتعزيز ثقافة التشارك والاتصال الفاعل مع عملائها بمختلف فئاتهم، وتأهيل منسوبيها لتقديم أعمال مبتكرة تُمكّن العمل الجمركي من التناغم مع الهوية الجديدة واستحقاقات رؤية المملكة 2030.

وقد عكفت الجمارك على تطوير أدوات الاتصال مع عملائها عبر إيجاد قنوات متعددة لتقديم الخدمات، والتعامل مع الاستفسارات والشكاوى، لفهم حاجات وتطلعات العملاء، ومحاولة الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وكفاءة الأعمال التشغيلية عبر تطوير المنظومة بكاملها.

وتسعى الجمارك السعودية إلى تحسين تجربة العميل ليس في المنافذ الجمركية الجوية فحسب، بل في جميع منافذها الجمركية البحرية والبرية، وذلك من خلال التطوير المستمر لبيئة العمل، وجعلها أكثر جاذبية، فضلاً عن تعزيز مهارات كوادرها، إضافة إلى تهيئة بنية تحتية فاعلة لإنجاز الأعمال، وتسريع الإجراءات، بما يضمن الكفاءة العالية، والفعالية الدقيقة لكسب رضا العملاء.